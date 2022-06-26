Сноубордист Уайлд: «Не хочу Кубок мира или чемпионат мира, важна Олимпиада через 4 года»

Вик Уайлд заявил, что пропуск Кубка мира и чемпионата мира не имеет для него большого значения

Сноуборду Вик Уайлд заявил, что пропуск Кубка мира и чемпионата мира из-за отстранения сборной России не имеет для него большого значения.

«Я не думаю сейчас о предстоящем сезоне, фокусируюсь на здоровье и тренировках, наслаждаюсь летом. В Москве хорошая погода. Для меня неважно, если мы не будем кататься в мире в следующем сезоне, потому что я старый, не хочу Кубок мира, чемпионат мира и так далее. Важна Олимпиада через четыре года», — приводит слова Уайлда «РИА Новости Спорт».

Ранее 35-летний сноубордист вошел в состав сборной России на сезон-2022/23.

Уайлд на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые награды: в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На Играх в Пекине спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.