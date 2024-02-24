Сноубордистка Романова заявила, что в России нужны трассы для подготовки в межсезонье

Член сборной России по сноуборду Варвара Романова на фестивале экстремальных видов спорта «Битва на Туре» в Тюмени считает, что спортсменам нужны трассы и трамплины в российских горах, чтобы проводить подготовку в межсезонье.

«Я всем сердцем хочу, чтобы когда-то у нас в России появилась осенняя подготовка, чтобы на наших горах, где есть снег в это время, были трамплины, и мы туда выезжали и тренировались», — цитирует Романову ТАСС.

Романова отметила, что соревнований в календаре достаточно, но не хватает тренировок, в особенности осенью.