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24 февраля, 10:29

Сноубордистка Романова заявила, что в России нужны трассы для подготовки в межсезонье

Виктория Кравченко
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Член сборной России по сноуборду Варвара Романова на фестивале экстремальных видов спорта «Битва на Туре» в Тюмени считает, что спортсменам нужны трассы и трамплины в российских горах, чтобы проводить подготовку в межсезонье.

«Я всем сердцем хочу, чтобы когда-то у нас в России появилась осенняя подготовка, чтобы на наших горах, где есть снег в это время, были трамплины, и мы туда выезжали и тренировались», — цитирует Романову ТАСС.

Романова отметила, что соревнований в календаре достаточно, но не хватает тренировок, в особенности осенью.

Источник: https://tass.ru/sport/20074031
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