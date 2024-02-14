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14 февраля, 14:26

Сноубордист Хадарин выиграл слоуп-стайле на Спартакиаде 2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский сноубордист Владислав Хадарин стал победителем в слоуп-стайле на Спартакиаде 2024.

Соревнования проходили в Миассе (Челябинская область).

25-летний спортсмен набрал 88,45 балла. Второе место занял Никита Абозовик, набравший 80,30 балла. Третьим стал Михаил Матвеев (76,35).

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Миасс

Сноуборд. Слоуп-стайл. Финал

Мужчины

1. Владислав Хадарин — 88,45 балла

2. Никита Абозовик — 80,30

3. Михаил Матвеев — 76,35

Всероссийская Спартакиада 2024
Сноуборд
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