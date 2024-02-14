Сноубордист Хадарин выиграл слоуп-стайле на Спартакиаде 2024
Российский сноубордист Владислав Хадарин стал победителем в слоуп-стайле на Спартакиаде 2024.
Соревнования проходили в Миассе (Челябинская область).
25-летний спортсмен набрал 88,45 балла. Второе место занял Никита Абозовик, набравший 80,30 балла. Третьим стал Михаил Матвеев (76,35).
Всероссийская спартакиада 2024. Миасс
Сноуборд. Слоуп-стайл. Финал
Мужчины
1. Владислав Хадарин — 88,45 балла
2. Никита Абозовик — 80,30
3. Михаил Матвеев — 76,35
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