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Сноубордист Вик Уайлд вошел в состав сборной России на сезон-2022/23

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Виктор Уайлд вошел в состав сборной России по сноуборду на сезон-2022/23, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.

В состав сборной также вошли Дмитрий Логинов, Алексей Соболев, Андрей Соболев и София Надыршина. Всего в состав национальной команды вошли 22 женщины и 27 мужчин.

Уайлд на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые награды — в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе, на Играх в Пекине 35-летний спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Источник: https://tass.ru/sport/14860547
Сборная России по сноуборду
Вик Уайлд
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