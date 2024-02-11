Тихомиров считает, что сноубордист Уайлд не поставил точку в своей карьере

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд еще не поставил точку в своей карьере.

«В ежедневной работе на снегу у него уже опыт такой, что он знает, что делать. Он просто будет выбирать отдельные мероприятия в своем графике, на которые приедет и покажет класс. Окончательную точку в своей карьере он не поставил. Мы его, думаю, увидим, мы его ждем», — цитирует Тихомирова ТАСС.

Американец Уайлд получил российское гражданство в 2012 году. Выступая за Россию, спортсмен дважды стал олимпийским чемпионом на Играх-2014 в Сочи и завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.