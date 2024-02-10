Сноубордисты Никольская и Суйков одержали победы в хаф-пайпе на Спартакиаде 2024
Российские сноубордисты Максим Суйков и Мария Никольская выиграли золото в дисциплине хаф-пайп на Всероссийской спартакиаде 2024.
Результат Никольской составил 60,67 балла. Второе место заняла Елена Костенко (45,00), третье — Александра Теймурова (41,00)
Суйков показал результат 96,67 балла. Серебро завоевал Ярослав Ленчевский (94,67), бронзу — Кирилл Калинин (86,00).
Всероссийская спартакиада 2024. Миасс
Сноуборд. Хаф-пайп
Женщины
1. Мария Никольская — 60,67 балла
2. Елена Костенко — 45,00
3. Александра Теймурова — 41,00
Мужчины
1. Максим Суйков — 96,67 балла
2. Ярослав Ленчевский — 94,67
3. Кирилл Калинин — 86,00
Новости
24 дек 2023 20:25
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