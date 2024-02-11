Сноубордисты Надыршина и Соболев выиграли параллельный гигантский слалом на Спартакиаде 2024
Российские сноубордисты София Надыршина и Андрей Соболев одержали победы в параллельном гигантском слаломе на Всероссийской спартакиаде 2024.
В финале Надыршина оказалась сильнее Полины Каримовой, а третье место заняла Милена Сарсембаева.
Соболев в финале победил Ярослава Степанко. Бронзу завоевал Всеволод Мартынов.
Всероссийская спартакиада 2024. Миасс
Сноуборд. Параллельный слалом-гигант. Финал
Мужчины
1. Андрей Соболев
2. Ярослав Степанко
3. Всеволод Мартынов
Женщины
1. София Надыршина
2. Полина Каримова
3. Милена Сарсембаева
Новости
24 дек 2023 20:25
362