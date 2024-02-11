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Сноуборд

11 февраля, 13:12

Сноубордисты Надыршина и Соболев выиграли параллельный гигантский слалом на Спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские сноубордисты София Надыршина и Андрей Соболев одержали победы в параллельном гигантском слаломе на Всероссийской спартакиаде 2024.

В финале Надыршина оказалась сильнее Полины Каримовой, а третье место заняла Милена Сарсембаева.

Соболев в финале победил Ярослава Степанко. Бронзу завоевал Всеволод Мартынов.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Миасс

Сноуборд. Параллельный слалом-гигант. Финал

Мужчины

1. Андрей Соболев

2. Ярослав Степанко

3. Всеволод Мартынов

Женщины

1. София Надыршина

2. Полина Каримова

3. Милена Сарсембаева

Всероссийская Спартакиада 2024
Сноуборд
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