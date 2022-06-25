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Сегодня, 11:57

В лыжных гонках работа над созданием правил участия трансгендеров еще не началась

Виктория Кравченко
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Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) все еще рассматривает вопрос внедрения правил участия трансгендеров в соревнованиях.

«В настоящее время у FIS нет официальной политики в области гендерного равенства. Мы рассматриваем возможность внедрения такой политики, но в настоящее время находимся только на ранних стадиях», — передает сообщение организации ТАСС.

20 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.

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