В лыжных гонках работа над созданием правил участия трансгендеров еще не началась

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) все еще рассматривает вопрос внедрения правил участия трансгендеров в соревнованиях.

«В настоящее время у FIS нет официальной политики в области гендерного равенства. Мы рассматриваем возможность внедрения такой политики, но в настоящее время находимся только на ранних стадиях», — передает сообщение организации ТАСС.

20 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.