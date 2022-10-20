Двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от третьего места на Олимпийских играх в Пекине.

«В Пекине я остался наедине с самим собой. И мне нужна была эта медаль, — подчеркнул Вайлд. — Не для того, чтобы кому-то что-то доказать. А чтобы доказать самому себе. Я ведь прожил непростые годы после Сочи. И сталкивался со сложным выбором. Вероятно, это самые трудные годы. Допинговый скандал в 2016 году, коронавирус... Вы не представляете сколько я потерял на этом денег, сил, времени... Сколько нервов ушло. Мой брак разрушился! Шел с целью снова взять золото на Играх в Корее в 2018-м. И я знал, что мне это под силу. Но не получилось. И что дальше?

Я мог вернуться в Америку, начать жизнь заново с чистого листа. Но не сделал этого. Наоборот — окончательно перебрался в Россию. Ведь ранее хотя и выступал за нашу страну, но жил в основном в Европе — в Германии, Италии, Португалии. Россию я даже почти не знал. И тут я поворачиваюсь на 360 градусов. Так что эта бронза... Вероятно, она показывает, что все не зря. Что принял правильные решения, и ни о чем не жалею. Хотя и раньше не жалел бы » .