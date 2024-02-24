Сноубордистка Романова рассказала о высокой конкуренции в сборной России

Член сборной России по сноуборду Варвара Романова на фестивале экстремальных видов спорта «Битва на Туре» в Тюмени рассказала, что конкуренция за попадание в национальную команду по сноуборду очень большая.

«Мы всегда боремся за призовые места на чемпионатах России — если ты попадаешь в призы на чемпионате, то ты попадаешь в сборную, и если ты не попадаешь в призы, то ты не попадаешь в сборную. Все выступают на свой максимум, поэтому конкуренция у нас на самом деле очень большая. То есть я прям борюсь каждый раз», — цитирует Романову ТАСС.

Фестиваль экстремальных видов спорта «Битва на Туре» проходит в Тюмени 23-24 февраля