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Сегодня, 10:06

Вик Уайлд заявил, что отказался бы перейти в сборную США

Руслан Минаев
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Вик Уайлд.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что не согласился бы выступать за сборную США, если бы получил такое предложение.

«Нет, никаких предложений мне не поступало никогда. Не может быть и разговоров о том, чтобы я мог поехать в Америку и выступать за них, я бы на это не согласился», — цитирует спортсмена РИА «Новости Спорт».

Американец Уайлд получил российское гражданство в 2012 году. Выступая за Россию, спортсмен дважды стал олимпийским чемпионом на Играх-2014 в Сочи и завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Источник: РИА
Вик Уайлд
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