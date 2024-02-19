Вик Уайлд заявил, что отказался бы перейти в сборную США

Олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что не согласился бы выступать за сборную США, если бы получил такое предложение.

«Нет, никаких предложений мне не поступало никогда. Не может быть и разговоров о том, чтобы я мог поехать в Америку и выступать за них, я бы на это не согласился», — цитирует спортсмена РИА «Новости Спорт».