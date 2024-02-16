Томин и Пауль победили в сноуборд-кроссе на Спартакиаде сильнейших

Арсений Томин выиграл турнир по сноуборд-кроссу на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024.

В финальном заезде Томин опередил Николая Олюнина и Андрея Анисимова, которые заняли второе и третье места соответственно.

У женщин победу в турнире по сноуборд-кроссу одержала Кристина Пауль. Серебряным призером стала Мария Васильцова. Тройку лидеров замкнула Юлия Лаптева.

Соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу в рамках Спартакиады проходят в Миассе (Челябинская область).

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация