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Сегодня, 13:10

Команда Красноярского края по сноуборд-кроссу одержала победу на Спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Красноярского края по сноуборд-кроссу победила в соревновании смешанных пар на Всероссийской спартакиаде 2024.

Команду представляли Николай Олюнин и Кристина Пауль.

Второе место заняла команда Новосибирской области (Даниил Дильман и Мария Васильцова), третье — сборная Санкт-Петербурга (Леонард Корецский и Анастасия Привалова).

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Миасс

Сноуборд-кросс. Смешанная группа, финал

1. Красноярский край (Николай Олюнин и Кристина Пауль)

2. Новосибирская область (Даниил Дильман и Мария Васильцова)

3. Санкт-Петербург (Леонард Корецский и Анастасия Привалова)

Всероссийская Спартакиада 2024
Сноуборд
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