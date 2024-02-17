Команда Красноярского края по сноуборд-кроссу одержала победу на Спартакиаде 2024
Сборная Красноярского края по сноуборд-кроссу победила в соревновании смешанных пар на Всероссийской спартакиаде 2024.
Команду представляли Николай Олюнин и Кристина Пауль.
Второе место заняла команда Новосибирской области (Даниил Дильман и Мария Васильцова), третье — сборная Санкт-Петербурга (Леонард Корецский и Анастасия Привалова).
Всероссийская спартакиада 2024. Миасс
Сноуборд-кросс. Смешанная группа, финал
1. Красноярский край (Николай Олюнин и Кристина Пауль)
2. Новосибирская область (Даниил Дильман и Мария Васильцова)
3. Санкт-Петербург (Леонард Корецский и Анастасия Привалова)
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