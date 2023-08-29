В Швеции обеспокоены возможным допуском российских лыжников на международные турниры

Менеджеры сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг и Андрес Бюстрем поделились мыслями о том, что россияне могут вернуться на международные соревнования.

«Я не наивен. Я понимаю, что существует риск того, что их допустят сейчас. Да, я не чувствую себя спокойно. В странах — членах FIS существуют разные мнения. То, что происходит в этом вопросе, вероятно, совершенно неясно», — цитирует Эберга Expressen.

Бюстрем поддержал своего коллегу в данном вопросе.

«У меня, наверное, то же чувство, что и у Ларса. Это может произойти на осенней встрече. И я предполагаю, что в таком случае они допустят россиян под нейтральным флагом. Я думаю, что все твердо придерживаются позиции, что русских нельзя допускать к участию в соревнованиях», — заявил он.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой. В октябре отстранение было продлено до конца сезона-2022/23. 24 мая этого года организация решила оставить отстранение в силе.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24 стартует 24 ноября 2023 года в Руке (Финляндия) и завершится 17 марта 2024 года в Фалуне (Швеция).