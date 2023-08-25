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Сегодня, 11:58

Смирнова стала самым проверяемым РУСАДА на допинг лыжником в 2023 году

Сергей Разин
корреспондент
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Российская лыжница Екатерина Смирнова с начала года шесть раз тестировалась на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщает ТАСС.

27-летняя спортсменка стала самым тестируемым лыжником в 2023 году. По пять раз РУСАДА проверило на допинг Алену Баранову, Савелия Коростелева и Евгению Крупицкую. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был проверен РУСАДА два раза.

В марте 2023 года Смирнова на чемпионате России в Тюмени выиграла золото в гонке на 10 км, командном спринте и эстафете.

Источник: https://tass.ru/sport/18586165
Екатерина Смирнова
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