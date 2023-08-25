Смирнова стала самым проверяемым РУСАДА на допинг лыжником в 2023 году

Российская лыжница Екатерина Смирнова с начала года шесть раз тестировалась на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщает ТАСС.

27-летняя спортсменка стала самым тестируемым лыжником в 2023 году. По пять раз РУСАДА проверило на допинг Алену Баранову, Савелия Коростелева и Евгению Крупицкую. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был проверен РУСАДА два раза.

В марте 2023 года Смирнова на чемпионате России в Тюмени выиграла золото в гонке на 10 км, командном спринте и эстафете.