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Сегодня, 14:58

Спицов проходит курс лечения после укуса клеща и приедет на сбор позже других

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Денис Спицов приедет на тренировочный сбор команды в Архангельскую область с небольшим запозданием, так как в настоящее время проходит медикаментозный курс лечения после укуса клеща.

«Спицов проверился после укуса клеща, со здоровьем у него все в порядке. Но ему все равно нужно пройти обязательное медикаментозное лечение, поэтому тренировочные нагрузки снижены до тех пор, пока он не пройдет полный курс. Денис должен присоединиться к команде на сборе чуть позже. С запозданием, максимум на день-два. Большунов и Червоткин уже находятся на сборе. Проходят определенный курс лечения, поэтому мы подобрали для них специальные упражнения для восстановления, которое идет полным ходом», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В группе Бородавко входят Наталья Терентьева, Никита Денисов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Мария Истомина и Дарья Непряева.

Источник: https://tass.ru/sport/18626949
Денис Спицов
Юрий Бородавко
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