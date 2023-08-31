Спицов проходит курс лечения после укуса клеща и приедет на сбор позже других

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Денис Спицов приедет на тренировочный сбор команды в Архангельскую область с небольшим запозданием, так как в настоящее время проходит медикаментозный курс лечения после укуса клеща.

«Спицов проверился после укуса клеща, со здоровьем у него все в порядке. Но ему все равно нужно пройти обязательное медикаментозное лечение, поэтому тренировочные нагрузки снижены до тех пор, пока он не пройдет полный курс. Денис должен присоединиться к команде на сборе чуть позже. С запозданием, максимум на день-два. Большунов и Червоткин уже находятся на сборе. Проходят определенный курс лечения, поэтому мы подобрали для них специальные упражнения для восстановления, которое идет полным ходом», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В группе Бородавко входят Наталья Терентьева, Никита Денисов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Мария Истомина и Дарья Непряева.