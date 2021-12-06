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Устюгов высказался о схватке с Клебо в эстафете: «Честно? Я просто не поверил в себя»

13:51
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Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал результаты гонки в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Сборная России заняла второе место, пропустив вперед команду Норвегии.

Устюгов отстал от Йоханнеса Клебо на 0,2 секунды.

— Итак, вы убеждены, что Клебо на финише не выкладывался на всю?

— Ну, а как? Это лучший финишер мира. Ну, не считая классического спринта, — тут Сергей кивнул на проходящего мимо Терентьева. — Клебо все контролировал. Это же Клебо! Всех на финише разматывает. Может быть, он просто хотел немного пустить пыль в глаза и показать острую борьбу?

— Обычно все, кто выкатывается с ним на финишную прямую, выглядят обреченными. А вы зарубились.

— Честно? Я просто не поверил в себя. Если Клебо поддался — окей. А если же нет, то мне на 100 процентов не хватило веры в себя.

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Владимир Иванов все материалы автора
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