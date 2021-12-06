Валуев: «Победа в лыжах радует особенно. Не передать словами, как нас там полоскают астматики вечные»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

«Вяльбе еще по этому поводу сказала, что мы конкурентоспособны. Успехи есть, это радует. Причем в лыжных гонках особенно, потому что уж как нас там полоскают эти астматики вечные, не передать словами. Тем не менее, мы лучшие», — сказал Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Победа сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере стала первой за 17 лет.