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Устюгов о критике Губерниева: «Добавляет перчинки, все ради забавы»

Сергей Устюгов рассказал, как относится к критическим сообщениям Дмитрия Губерниева в соцсетях
14:05
Дмитрий Губерниев. Фото РИА Новости
Дмитрий Губерниев. Фото РИА Новости
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Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как относится к замечаниям журналиста Дмитрия Губерниева, который после каждой гонки лыжников и биатлонистов критикует спортсменов либо поздравляет с победой.

После одной из гонок журналист написал: «Ну что, лыжники, без подиума сегодня?»

— Месседж от Дмитрия Губерниева зацепил вас?

— Да нет, просто тоже передал Дмитрию привет. Он нас подтролливает.

— Это добавляет перчинки?

— Да все ради забавы.

— То есть никаких обид?

— А что обижаться? Он ничего плохого мне не делал. Да, болтает, но это же его работа.

— Тем более про лыжные гонки говорят больше.

— Если после слов Дмитрия Губерниева найдутся спонсоры, которые выделят ратрак моей спортивной школе, то я буду говорить о нем все что угодно.

Полностью интервью Сергея Устюгова «СЭ» читайте здесь

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Виктория Кравченко все материалы автора
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