Устюгов о критике Губерниева: «Добавляет перчинки, все ради забавы»
Сергей Устюгов рассказал, как относится к критическим сообщениям Дмитрия Губерниева в соцсетях
14:05
Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как относится к замечаниям журналиста Дмитрия Губерниева, который после каждой гонки лыжников и биатлонистов критикует спортсменов либо поздравляет с победой.
После одной из гонок журналист написал: «Ну что, лыжники, без подиума сегодня?»
— Месседж от Дмитрия Губерниева зацепил вас?
— Да нет, просто тоже передал Дмитрию привет. Он нас подтролливает.
— Это добавляет перчинки?
— Да все ради забавы.
— То есть никаких обид?
— А что обижаться? Он ничего плохого мне не делал. Да, болтает, но это же его работа.
— Тем более про лыжные гонки говорят больше.
— Если после слов Дмитрия Губерниева найдутся спонсоры, которые выделят ратрак моей спортивной школе, то я буду говорить о нем все что угодно.
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