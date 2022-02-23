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Сегодня, 14:12

«У Ившина самый большой шанс стать новым Большуновым». Степанова — о талантливом юниоре

Степанова заявила, что лыжник Ившин может стать новым Большуновым
Роман Шишов
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова назвала лыжника, который мог бы стать новым Александром Большуновым.

По ее словам, это Александр Ившин, который вчера, 22 февраля, выиграл масс-старт на чемпионате мира среди юниоров.

«Сейчас на всю четвёрку ребят-юниоров нужно обратить внимание, которые только что выиграли гонку на 30 км. Каждый может стать большим чемпионом, но у Ившина самый большой шанс стать новым Большуновым. Такой же шанс есть сразу у нескольких девушек, но здесь я бы не хотела выделять кого-то лично, чтобы никого обидеть», — цитирует Степанову «Чемпионат».

Напомним, Александр Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Савелий Коростелев, Александр Ившин и&nbsp;Никита Денисов. После Олимпиады Россия громит всех на юниорском ЧМ. Кто наши новые Большуновы?

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4620573-veronika-stepanova-rasskazala-kto-iz-rossijskih-lyzhnikov-mozhet-stat-novym-bolshunovym.html
Александр Большунов
Вероника Степанова
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