Олимпийская чемпионка Вероника Степанова назвала лыжника, который мог бы стать новым Александром Большуновым.

По ее словам, это Александр Ившин, который вчера, 22 февраля, выиграл масс-старт на чемпионате мира среди юниоров.

«Сейчас на всю четвёрку ребят-юниоров нужно обратить внимание, которые только что выиграли гонку на 30 км. Каждый может стать большим чемпионом, но у Ившина самый большой шанс стать новым Большуновым. Такой же шанс есть сразу у нескольких девушек, но здесь я бы не хотела выделять кого-то лично, чтобы никого обидеть», — цитирует Степанову «Чемпионат».

Напомним, Александр Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.