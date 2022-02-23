Российские лыжницы завоевали серебро юниорского ЧМ в эстафете
Российские лыжницы завоевали серебряные медали в эстафете на чемпионате мира среди юниоров в Лигне (Норвегия).
За сборную России выступили Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева.
Первой стала сборная Норвегии, опередившая россиянок на 0,1 секунды. На третьей строчке расположилась команда Германии.
Лигне (Норвегия)
Чемпионат мира среди юниоров
Женщины
Эстафета (4х3,3 км классическим и коньковым ходом)
1. Норвегия (Мария Харц Меллинг, Эмма Киркеберг Мёрк, Тува Анин Брусвен-Йенсен, Анна Хегген) — 36.52,3
2. Россия (Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева) +0,1
3. Германия (Верена Файт, Германа Танхаймер, Лара Деллит, Хелен Хоффман) +5,4
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