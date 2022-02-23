Российские лыжницы завоевали серебро юниорского ЧМ в эстафете

Российские лыжницы завоевали серебряные медали в эстафете на чемпионате мира среди юниоров в Лигне (Норвегия).

За сборную России выступили Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева.

Первой стала сборная Норвегии, опередившая россиянок на 0,1 секунды. На третьей строчке расположилась команда Германии.

Лигне (Норвегия)

Чемпионат мира среди юниоров

Женщины

Эстафета (4х3,3 км классическим и коньковым ходом)

1. Норвегия (Мария Харц Меллинг, Эмма Киркеберг Мёрк, Тува Анин Брусвен-Йенсен, Анна Хегген) — 36.52,3

2. Россия (Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева) +0,1

3. Германия (Верена Файт, Германа Танхаймер, Лара Деллит, Хелен Хоффман) +5,4