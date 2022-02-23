Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:45

Российские лыжницы завоевали серебро юниорского ЧМ в эстафете

Роман Шишов
Корреспондент

Российские лыжницы завоевали серебряные медали в эстафете на чемпионате мира среди юниоров в Лигне (Норвегия).

За сборную России выступили Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева.

Первой стала сборная Норвегии, опередившая россиянок на 0,1 секунды. На третьей строчке расположилась команда Германии.

Лигне (Норвегия)

Чемпионат мира среди юниоров

Женщины

Эстафета (4х3,3 км классическим и коньковым ходом)

1. Норвегия (Мария Харц Меллинг, Эмма Киркеберг Мёрк, Тува Анин Брусвен-Йенсен, Анна Хегген) — 36.52,3

2. Россия (Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева) +0,1

3. Германия (Верена Файт, Германа Танхаймер, Лара Деллит, Хелен Хоффман) +5,4

1
0
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«У Ившина самый большой шанс стать новым Большуновым». Степанова — о талантливом юниоре

Норвежский лыжник потребовал отмены этапа Кубка мира в Тюмени
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости