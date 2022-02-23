Степанова: «Я уже забыла про золото Олимпиады. Мне нужно думать, как побеждать дальше»

Степанова объяснила, почему решила поехать на молодежный ЧМ по лыжным гонкам сразу после Олимпиады

Российская лыжница Вероника Степанова объяснила, почему решила поехать на молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам сразу после Олимпиады в Пекине.

«Мне нужно соревноваться, мне это нравится. Для меня золото Олимпиады — обычная награда, я уже забыла о ней. Мне нужно думать о том, как побеждать в дальнейшем. Как мое тело чувствует себя после Олимпиады?



Есть три вещи, которые я не хочу обсуждать публично: личная жизнь, методики, по которым я тренируюсь, и состояние моего тела. Я верю, что мое поколение должно быть порядочным», — цитирует SVT Степанову.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. На Играх в Китае Степанова стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете.

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи по лыжным гонкам проходит в Линге (Норвегия) с 22 по 27 февраля.