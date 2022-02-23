Степанова: «Я уже забыла про золото Олимпиады. Мне нужно думать, как побеждать дальше»
Российская лыжница Вероника Степанова объяснила, почему решила поехать на молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам сразу после Олимпиады в Пекине.
«Мне нужно соревноваться, мне это нравится. Для меня золото Олимпиады — обычная награда, я уже забыла о ней. Мне нужно думать о том, как побеждать в дальнейшем. Как мое тело чувствует себя после Олимпиады?
Есть три вещи, которые я не хочу обсуждать публично: личная жизнь, методики, по которым я тренируюсь, и состояние моего тела. Я верю, что мое поколение должно быть порядочным», — цитирует SVT Степанову.
Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. На Играх в Китае Степанова стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете.
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи по лыжным гонкам проходит в Линге (Норвегия) с 22 по 27 февраля.