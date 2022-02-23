После Олимпиады Россия громит всех на юниорском ЧМ. Кто наши новые Большуновы?

Российские лыжники заняли первые четыре места в первой же гонке юниорского чемпионата мира, который стартовал в Норвегии.

Юношеский чемпионат мира

Масс-старт U-20

Юноши

1. Александр Ившин (Россия) — 1:12.47,9

2. Савелий Коростелев (Россия) — 8,1

3. Никита Денисов (Россия) — 12,0

4. Никита Родионов (Россия) — 59,2

5. Ксавье Маккивер (Канада) — 1.14,5

Девушки

1. Хелен Херманн (Германия) — 39:23.1

2. Лиза Эрикссон (Швеция) — 2,6

3. Тува Брюсвен-Йенсен (Норвегия) — 8,2...

7. Елизавета Бекишева (Россия) — 22,2

Буквально через два дня после завершения Олимпиады-2022 в норвежской Лигне стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи. Традиционно он включает в себя два независимых турнира — чуть менее престижный юношеский (до 20 лет) и очень сложный молодежный (до 23 лет). Некоторые участники молодежных стартов уже имеют опыт выступлений на Кубке мира, а в будущем сезоне наверняка закрепятся в заявках национальных команд на постоянной основе. И первые же гонки в Лигне, юниорские масс-старты свободным стилем на 15 и 30 км, показали, что доминирование российских лыж на ОИ-2022 — не случайность, а долговременный тренд. В мужской гонке U-20 первые четыре места достались представителям нашей страны.

Ившин — стал двукратным чемпионом

Первым стал Александр Ившин, серебро — у Савелия Коростелева, бронза — у Никиты Денисова, четвертый — Никита Родионов. У девушек долгое время лидировала россиянка Елизавета Бекишева, но она сломала палку на последнем подъеме и в итоге финишировала лишь седьмой с отставанием в 22 секунды от чемпионки — Хелен Хоффманн из Германии. Конечно, все эти спортсмены пока очень молоды, и делать выводы об их блестящем будущем во взрослом спорте пока рано. В конце концов, и Александр Большунов на этом уровне не считался безусловной звездой. Но сам по себе факт такой массовой победы, как у юношей, очень приятен и очень напомнил великий финиш «русской тройки» на юниорском ЧМ-2017.

Пять лет назад россияне Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов устроили шоу на финише скиатлона в гонке U-23. Они сильно оторвались от преследователей и завершили одновременно гонку, взявшись за руки. Был большой скандал, но сейчас вся эта троица — олимпийские чемпионы, и вспоминают случившееся скорее как анекдот. В Лигне разрывы между нашими юниорами были достаточно приличными. Ившин выиграл у Коростелева 8 секунд, а у Родионова — почти минуту. Александр побеждает на этой дистанции на ЮЧМ второй год подряд. В прошлом году он победил в 19-летнем возрасте, будучи на год младше многих соперников.

Сегодня — эстафеты

Александр Ившин вырос в райцентре Якшур-Бодья в Удмуртии, где тренируется у Ларины Михайловой. В декабре прошлого года он выиграл классическую разделку на 10 км на Всероссийских юниорских соревнованиях в Тюмени — тот старт был отборочным на нынешний юниорский ЧМ. В той гонке Ившин опередил серебряного призера Савелия Коростелева, который оказался его главным соперником и в масс-старте в Лигне. Савелий — сын бронзового призера Олимпиады-2010 Натальи Коростелевой и участника Олимпиады-2006 Павла Коростелева. И это не единственный потомственный лыжник в нашей команде. Никита Денисов — сын бронзового призера ЧМ-2001 Виталия Денисова и чемпионки мира среди юниоров 1996 года и участницы взрослого ЧМ-2003 Марины Денисовой (Лажской).

Сегодня на турнире в Норвегии пройдут юниорские эстафеты, и в заявке женской сборной России — 19-летняя Дарья Непряева, младшая сестра лидера национальной команды Натальи Непряевой. Также в нашем составе Евгения Крупицкая, которая в нынешнем сезоне приглашалась в расположение главной команды, а на прошлогоднем ЮЧМ завоевала два серебра. В прошлом году эстафета у девушек получилось очень эмоциональной. У россиянок финишировала будущая олимпийская чемпионка Вероника Степанова, которая получила эстафету третьей более чем в 15 секундах от лидера. Но затем Степанова разобралась с норвежкой Маргрете Бергане и начала настигать шведку Моа Ханссон. На финишную прямую лидеры выскочили почти одновременно. И будь эта прямая чуть длиннее, Вероника наверняка вырвала бы первое место. Но не хватило самой малости, и России осталась с серебром.

Мужская эстафета год назад на ЮЧМ в финском Вуокатти тоже вышла волнительной. Первое место уверенно заняли норвежцы, а за второе место боролись россиянин Сергей Волков, финн Александер Сталберг и итальянцец Элиа Барп. Незадолго до финиша Волков предпринял атаку и вроде бы сбросил итальянца. Однако это решение оказалось ошибочным. Сталберг, отсидевшийся за спиной Сергея, предпринял контратаку и без вопросов стал вторым. А вот россиянин чуть не упустил даже бронзу. Сзади его настиг Барп, и соперники в разножке пересекли финиш практически одновременно. К счастью, фотофиниш принес нам бронзу. На сей раз в составе российской эстафетной четверки — все четыре героя масс-старта, что делает нашу команду безусловным фаворитом.

Заявка сборной России на чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Юноши U-20: Александр Бакуров, Никита Денисов, Александр Ившин, Савелий Коростелев, Егор Митрошин, Лев Новиков, Никита Родионов, Александр Осипов

Девушки U-20: Елизавета Бекишева, Елизавета Еремеева, Ольга Жолудева, Анна Кожинова, Арина Каличева, Евгения Крупицкая, Александра Кононова, Дарья Непряева

Юниоры U-23: Дмитрий Жуль, Виктор Жуль, Виктор Семенов, Иван Горбунов, Денис Филимонов

Юниорки U-23: Вероника Степанова, Елизавета Шалабода, Наталья Мекрюкова, Анна Грухвина, Алена Баранова, Анастасия Фалеева

Расписание турнира

23 февраля

15.00 Девушки U-20. Эстафета 4х3,3 км

17.00 Юноши U-20. Эстафета 4х5 км

24 февраля

15.00 Юниорки U-23. Гонка с раздельным стартом, 10 км (К)

17.00 Юниоры U-23. Гонка с раздельным стартом, 15 км (К)

25 февраля

13.00 Девушки U-20. Гонка с раздельным стартом, 5 км (К)

15.00 Юноши U-20. Гонка с раздельным стартом, 10 км (К)

26 февраля

14.00 Спринт U-23. Финалы

27 февраля

14.00 Спринт U-20. Финалы