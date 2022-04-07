«На то и щука, чтобы карась не дремал». Губерниев ответил Вяльбе

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась его обсуждать.

«У меня нет с ней никакого конфликта, она занимается своим делом, я — своим. Я лучший в мире комментатор лыжных гонок, она прекрасный президент федерации, поэтому проблемы вообще никакой нет. Она про меня не хочет ничего говорить, а я про нее буду, потому что на то и щука, чтобы карась не дремал», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее Вяльбе на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» Аллы Шишкиной «Без воды» заявила, что не хочет говорить про Дмитрия Губерниева.