Вяльбе рассказала о том, что ждет российский спорт в будущем

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью президента Федерации лыжных гонок России, главного тренера нашей сборной Елены Вяльбе.

Она выразила свое мнение о перспективах нашего спорта, во многом сейчас оказавшего в международной изоляции.



— Мы готовы уже и к плану А, и к плану Б. Я оптимист по жизни, — сказала Вяльбе. — Надеюсь, что это через несколько месяцев прекратится и все будут восстановлены в своих правах. Нас международная федерация отстранила до конца этого сезона. Он закончился — то есть начиная с лета можем участвовать в соревнованиях.