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Сегодня, 13:35

Вяльбе рассказала о том, что ждет российский спорт в будущем

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Елена Вяльбе.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью президента Федерации лыжных гонок России, главного тренера нашей сборной Елены Вяльбе.

Она выразила свое мнение о перспективах нашего спорта, во многом сейчас оказавшего в международной изоляции.


— Мы готовы уже и к плану А, и к плану Б. Я оптимист по жизни, — сказала Вяльбе. — Надеюсь, что это через несколько месяцев прекратится и все будут восстановлены в своих правах. Нас международная федерация отстранила до конца этого сезона. Он закончился — то есть начиная с лета можем участвовать в соревнованиях.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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