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Сегодня, 13:05

«По поводу этого человека ничего». Вяльбе — о Губерниеве

Елена Вяльбе назвала комментатора Губерниева «этим человеком»
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Дмитрий Губерниев.
Фото Global Look Press

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью президента Федерации лыжных гонок России, главного тренера нашей сборной Елены Вяльбе.

Она выразила свое отношение к известному комментатору Дмитрию Губерниеву.


— Биатлон — очень популярный вид спорта, несмотря на отсутствие золота на Олимпиаде. У него очень большой пиар — во многом благодаря известному комментатору Дмитрию Губерниеву. Как вы относитесь к стилю его работы? Такой подход — добро или зло? - вопросы Вяльбе.

— Ничего не отвечаю по поводу этого человека. А что касается биатлона, то по сравнению с прошлыми Играми наши выступили замечательно. Просто не было золотой медали. Точно так же забыли, что мы в Пхенчхане взяли восемь наград— половину копилки собрали. Надо учиться ценить и серебро, и бронзу.

Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
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