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Ретивых и Устюгов выступят в спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне

09:53
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Российские лыжники Глеб Ретивых и Сергей Устюгов выступят в спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне, сообщает официальный сайт FIS.

Они станут единственными представителями России в гонке. Также все шведские старты пропустит лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо.

2 февраля стала известно, что лидер общего зачета Кубка мира Александра Большунов не будет принимать участия в гонках до чемпионата мира.

Квалификация мужского спринта начнется в 12.55 (мск).

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