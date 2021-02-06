Ретивых и Устюгов выступят в спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне

Российские лыжники Глеб Ретивых и Сергей Устюгов выступят в спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне, сообщает официальный сайт FIS.

Они станут единственными представителями России в гонке. Также все шведские старты пропустит лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо.

2 февраля стала известно, что лидер общего зачета Кубка мира Александра Большунов не будет принимать участия в гонках до чемпионата мира.

Квалификация мужского спринта начнется в 12.55 (мск).