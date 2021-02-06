Стал известен дизайн формы российских лыжников на чемпионате мира

Представлен дизайн комбинезонов, в которых российские лыжники выступят на предстоящем чемпионате мира, эскизы формы оказались в распоряжении РИА Новости.

Комбинезоны выполнены в красно-белых цветах, на них добавлены названия спонсоров сборной России и Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), а также эмблема организации. На красно-белых шапках, помимо названий партнеров, вместо двуглавого орла расположена эмблема федерации, но без традиционного российского триколора посередине.

Ранее глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе сообщила, что сборные России по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу будут выступать на чемпионатах мира 2021 года под флагом Олимпийского комитета России.