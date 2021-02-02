Большунов пропустит этап Кубка мира в Швеции из-за подготовки к ЧМ

Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов пропустит этап в шведском Ульрисехамне. Об этом 2 февраля сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Этап в Ульрисехамне пройдет с 6 по 7 февраля, в программе соревнований личные и командные спринты.

«Александр туда не поедет, там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», — цитирует ТАСС Бородавко.

Решение пропустить этап связано с планом подготовки к чемпионату мира, который начнется 22 февраля в Оберстдорфе (Германия).