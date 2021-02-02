Большунов пропустит этап Кубка мира в Швеции из-за подготовки к ЧМ
13:07
Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов пропустит этап в шведском Ульрисехамне. Об этом 2 февраля сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.
Этап в Ульрисехамне пройдет с 6 по 7 февраля, в программе соревнований личные и командные спринты.
«Александр туда не поедет, там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», — цитирует ТАСС Бородавко.
Решение пропустить этап связано с планом подготовки к чемпионату мира, который начнется 22 февраля в Оберстдорфе (Германия).
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