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Большунов пропустит этап Кубка мира в Швеции из-за подготовки к ЧМ

13:07
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Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов пропустит этап в шведском Ульрисехамне. Об этом 2 февраля сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Этап в Ульрисехамне пройдет с 6 по 7 февраля, в программе соревнований личные и командные спринты.

«Александр туда не поедет, там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», — цитирует ТАСС Бородавко.

Решение пропустить этап связано с планом подготовки к чемпионату мира, который начнется 22 февраля в Оберстдорфе (Германия).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10603251

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