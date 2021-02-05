Большунов досрочно выиграет Кубок мира по лыжным гонкам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков заявил, что Александр Большунов досрочно станет победителем общего зачета Кубка мира и второй год подряд выиграет Большой Хрустальный глобус.

Большунов является лидером общего зачета Кубка мира сезона-2020/21 с 1613 очками. Ближайший соперник лыжника Иван Якимушкин (774 очка) пропустит два ближайших этапа, из-за чего уже не сможет догнать Большунова.

«Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, уже известно, какие дистанции каждый спортсмен побежит, во всяком случае, первые две дистанции. Соответственно, вся работа сейчас направлена под конкретные дистанции. И этапы Кубка мира в Швеции и Чехии в эту программу не вписываются», — цитирует Перевозчикова «РИА Новости».

3 февраля сообщалось, что Большунов пропустит этапы Кубка мира в Ульрисхамне и Нове-Месте. Однако на его статус безоговорочного лидера это вообще никак не повлияет.

По данным «СЭ», Большунов уже гарантировал себе Большой хрустальный глобус.