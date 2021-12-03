Победительница в спринте Майя Дальквист снялась с эстафеты

Шведская лыжница Майя Дальквист объявила о досрочном завершении выступления на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Идея состоит в том, чтобы провести побольше дней на высоте перед соревнованиями в Давосе и Пекине. Да, я пропущу эстафету Лиллехаммере, но это наш изначальный план. На Олимпиаде я, конечно, буду рада пробежать эстафету. Хочу подняться на высоту и там потренироваться. Никогда не была в Давосе и предвкушаю поездку туда», — приводит слова Дальквист Expressen.

Эстафета на этапе Кубка мира должна пройти в воскресенье, 5 декабря.

Шведская лыжница в пятницу, 3 декабря, выиграла спринтерскую гонку свободным стилем. Второе место заняла американка Джессика Диггинс. Замкнула тройку норвежка Тириль Венг.