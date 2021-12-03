Крамер не уверен, что Устюгов выступит на «Тур де Ски»

Маркус Крамер прояснил ситуацию с отбором на Олимпийские игры. По словам тренера, последние квалификационные гонки пройдут прямо перед Новым годом. И если к тому моменту Сергей Устюгов будет иметь лицензию в Пекин-22, на «Тур де Ски» он может не выступить.

— Устюгов гарантировал себе место в Пекине?

— Он был на подиуме в Руке и, по идее, должен быть на Олимпиаде. Но нужно думать не о квалификации, а о следующей гонке. Важно показывать результаты каждый уик-энд — вот это действительно имеет значение. В таком случае и вопросов по квоте не будет.

— Побежит ли он «Тур де Ски»?

— Нынешний сезон олимпийский и нужно хорошенько подумать по этому поводу. Если Устюгов гарантирует себе место в команде, то мы будем думать, стоит ли оно того. Выступим на Кубке мира в Давосе и после этого ситуация должна несколько проясниться.

— Если Елена Вяльбе даст гарантии, что Устюгов поедет в Пекин, тогда он поедет на многодневку?

— Не уверен. Нам нужно тщательно продумать направление и каждый шаг. Мы счастливы, что Сергей вернулся. Но важно держать руку на пульсе. Последние два года получились не очень хорошими для него и важно сохранять стабильный уровень.

— Правильно понимаю, что 15 км в Давосе — последняя квалификационная гонка на Олимпиаду?

— Нет, последняя будет в Ленцерхайде — уже в рамках «Тур де Ски», 28-29 декабря. Там спринт коньком и 15 км классикой. (Владимир Иванов)