«На меня 10 тысяч подписалось. А я не понимал, что происходит: выиграл и выиграл». Терентьев — о популярности
22-летний российский лыжник Александр Терентьев признался, что не ожидал к себе такого внимания после победы в Руке. Сам он старается забыть о том успехе и рассчитывает прибавить к Олимпиаде в коньковом стиле. Сегодня в нем он не сумел выйти в полуфинал.
— Тут было тяжелее, чем в Руке, — признался Терентьев. — Во-первых, конек, во-вторых, трасса совсем другая — нет ни спусков, ни моментов, где можно перевести дух.
— Как пережили неделю после победы в Руке?
— Сначала не понимал, что происходит. Ну, выиграл и выиграл — что такого? А дня через два-три пришло осознание. Но тренер сразу сказал, что о той победу нужно забыть и работать дальше.
— Сколько подписчиков добавилось в Instagram?
— 10 тысяч.
— Нортуг о вас очень лестно отзывался.
— Это особенно круто. Я же лыжами начал заниматься, потому что смотрел, как он выигрывает — и хотел так же.
— В Пекине личный спринт коньком. Плохая новость?
— Зато командный спринт классикой — это хорошая новость. А в коньке можно добавлять, время до Олимпиады есть. Сейчас состояние еще не идеальное. Пульс разгоняется не так сильно, как, например, на юниорском мире.
— До Олимпиады будете бежать только спринты?
— На «Тур де Ски» надо будет и дистанции.
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