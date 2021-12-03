22-летний российский лыжник Александр Терентьев признался, что не ожидал к себе такого внимания после победы в Руке. Сам он старается забыть о том успехе и рассчитывает прибавить к Олимпиаде в коньковом стиле. Сегодня в нем он не сумел выйти в полуфинал.

— Тут было тяжелее, чем в Руке, — признался Терентьев. — Во-первых, конек, во-вторых, трасса совсем другая — нет ни спусков, ни моментов, где можно перевести дух.

— Как пережили неделю после победы в Руке?

— Сначала не понимал, что происходит. Ну, выиграл и выиграл — что такого? А дня через два-три пришло осознание. Но тренер сразу сказал, что о той победу нужно забыть и работать дальше.

— Сколько подписчиков добавилось в Instagram?

— 10 тысяч.

— Нортуг о вас очень лестно отзывался.

— Это особенно круто. Я же лыжами начал заниматься, потому что смотрел, как он выигрывает — и хотел так же.

— В Пекине личный спринт коньком. Плохая новость?

— Зато командный спринт классикой — это хорошая новость. А в коньке можно добавлять, время до Олимпиады есть. Сейчас состояние еще не идеальное. Пульс разгоняется не так сильно, как, например, на юниорском мире.

— До Олимпиады будете бежать только спринты?

— На «Тур де Ски» надо будет и дистанции.