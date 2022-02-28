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Сегодня, 14:12

Организаторы лыжного марафона в Норвегии заявили, что не могут отказать России в участии

Екатерина Савостина
Корреспондент
Лыжные гонки.
Фото Getty Images

Генеральный менеджер лыжного марафона в Норвегии Стефан Маркс заявил, что они не могут отказать россиянам в участии. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на NRK.

«Мы должны позволить участвовать тем, кого Международная федерация лыжного спорта и Норвежская ассоциация лыжного спорта считают возможным допустить.

У нас нет полномочий отказывать кому-либо в участии, но мы поддержали позицию лыжной ассоциации. Решение остается за FIS или властями, но мы однозначно поддерживаем предложение лыжной ассоциации о том, что российские спортсмены не должны выступать из-за допущенных нарушений международного права», — сказал Маркс.

28 февраля руководитель комитета по лыжным гонкам в Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг призвал не допускать россиян к участию в Кубке мира.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220228/lyzhi-1775561984.html
Сборная России по лыжным гонкам
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