Организаторы лыжного марафона в Норвегии заявили, что не могут отказать России в участии

Генеральный менеджер лыжного марафона в Норвегии Стефан Маркс заявил, что они не могут отказать россиянам в участии. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на NRK.

«Мы должны позволить участвовать тем, кого Международная федерация лыжного спорта и Норвежская ассоциация лыжного спорта считают возможным допустить.

У нас нет полномочий отказывать кому-либо в участии, но мы поддержали позицию лыжной ассоциации. Решение остается за FIS или властями, но мы однозначно поддерживаем предложение лыжной ассоциации о том, что российские спортсмены не должны выступать из-за допущенных нарушений международного права», — сказал Маркс.

28 февраля руководитель комитета по лыжным гонкам в Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг призвал не допускать россиян к участию в Кубке мира.