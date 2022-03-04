Норвежская лыжница Терезе Йохауг объявила о завершении карьеры на Кубке мира

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг в своем Instagram объявила, что завершает карьеру на Кубке мира.

«5 марта 2011 года я выиграла гонку на 30 км на домашнем этапе КМ, это была моя первая победа во взрослых соревнованиях и начало пути, который привел меня туда, куда я думала, что никогда не доберусь. Похоже, что круг замкнется, когда я в субботу, 5 марта 2022 года, выйду на старт на 30 км в Хольменколлене. Я очень не хочу, чтобы путешествие заканчивалось, но всему свое время. Думаю, пришло время заняться другими делами, а не посвящать все свое время лыжным гонкам», — написала Йохауг.

Отметим, 33-летняя спортсменка выступает только в лыжных марафонах. В ее активе 9 олимпийских медалей (4 золота, одна боронза и одно серебро) и 18 наград, завоеванных на чемпионатах мира (13 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые).