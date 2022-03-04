Этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне станет финальным в сезоне-2021/22

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне станет заключительным в текущем сезоне, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Несмотря на большие приложенные усилия и интерес со стороны различных национальных федераций лыжного спорта, замены Финалу Кубка мира в Тюмени найдено не было. Это означает, что запланированный этап Кубка мира в Фалуне станет заключительным соревнованием сезона в лыжных гонках», — говорится в заявлении FIS.

25 февраля FIS лишила Россию права на проведение Финала Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. Также федерация отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации до конца сезона.

Этап Кубка мира в Фалуне состоится с 11 по 13 марта 2022 года.