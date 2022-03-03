Фалла и Жув выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Драммене
Норвежка Майкен Фалла выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Драммене.
Фалла в финале пробежала дистанцию за 2.52,31. Второй стала Юнна Сундлинг из Швеции (отставание 0,53). Замкнула тройку Анамария Лампич из Словении (+1,97).
У мужчин спринт выиграл француз Ришар Жув, его время — 2.32,84. Второе место занял Вань Сянь из Китая (отставание 1,59). Третий — француз Люка Шанава (+2,32).
Лыжные гонки
Драммен (Норвегия)
Кубок мира
Спринт (К)
Женщины
Финал
1. Майкен Фалла (Норвегия) — 2.52,31
2. Юнна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,53
3. Анамария Лампич (Словения) — 1,97
4. Майя Дальквист (Швеция) — 4,19
5. Анна Дювик (Швеция) — 4,54
6. Надин Фендрих (Швейцария) — 4,60
Мужчины
Финал
1. Ришар Жув (Франция) — 2.32,84
2. Вань Сянь (Китай) — отставание 1,59
3. Люка Шанава (Франция) — 2,32
4. Сиверт Виг (Норвегия) — 3,14
5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 5,34
6. Пол Ауне (Норвегия) — 11,26