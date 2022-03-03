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Сегодня, 16:19

Фалла и Жув выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Драммене

Екатерина Савостина
Корреспондент

Норвежка Майкен Фалла выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Драммене.

Фалла в финале пробежала дистанцию за 2.52,31. Второй стала Юнна Сундлинг из Швеции (отставание 0,53). Замкнула тройку Анамария Лампич из Словении (+1,97).

У мужчин спринт выиграл француз Ришар Жув, его время — 2.32,84. Второе место занял Вань Сянь из Китая (отставание 1,59). Третий — француз Люка Шанава (+2,32).

Лыжные гонки

Драммен (Норвегия)

Кубок мира

Спринт (К)

Женщины

Финал

1. Майкен Фалла (Норвегия) — 2.52,31

2. Юнна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,53

3. Анамария Лампич (Словения) — 1,97

4. Майя Дальквист (Швеция) — 4,19

5. Анна Дювик (Швеция) — 4,54

6. Надин Фендрих (Швейцария) — 4,60

Мужчины

Финал

1. Ришар Жув (Франция) — 2.32,84

2. Вань Сянь (Китай) — отставание 1,59

3. Люка Шанава (Франция) — 2,32

4. Сиверт Виг (Норвегия) — 3,14

5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 5,34

6. Пол Ауне (Норвегия) — 11,26

Майкен Касперсен-Фалла
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