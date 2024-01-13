Кубок России: смотреть трансляцию спринта у женщин в Казани в прямом эфире

V Этап Кубка России по лыжным гонкам 2023/2024 проходит с 11 по 14 января в Казани

V Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 проходит с 11 по 14 января в Казани (п. Мирный). В программе второго соревновательного дня — спринты классическим стилем. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций на 13 января. Время начала — московское.

Расписание V Этапа Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024

13 января, суббота

Спринт, классический стиль, женщины

11.00. Квалификация

13.00. Финалы

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно не телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало эфира — в 10.10 по московскому времени.

В турнире примут участие Вероника Степанова, Мария Истомина, Лидия Горбунова, Дарья Непряева и многие другие.

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости