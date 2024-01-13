Кубок России: смотреть трансляцию спринта у мужчин в Казани в прямом эфире
V Этап Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 проходит с 11 по 14 января в Казани
V Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 проходит с 11 по 14 января в Казани (п. Мирный). В программе второго соревновательного дня — спринты классическим стилем. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций на 13 января. Время начала — московское.
Расписание V Этапа Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024
13 января, суббота
Спринт, классический стиль, мужчины
11.40. Квалификация
13.00. Финалы
Бесплатно в прямом эфире смотреть гонки можно не телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начнется трансляция — в 10.10 по московскому времени.
В турнире примут участие Александр Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и многие другие.
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