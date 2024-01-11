Вяльбе о возвращении на международную арену: «Только когда мы будем россиянами. Не хочу быть попугаем»

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась по поводу вероятных сценариев возвращения российских лыжников на международные турниры под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Чем международные старты отличаются от наших? Конкуренция? Не знаю, все, кто смотрел «Тур де Ски», рассказывают, что конкуренции там сейчас вообще нет. Так что смотрите на наши соревнования, и вы увидите, что конкуренция есть. Да, есть заметные лидеры. Но они также и там, за рубежом, есть. Гипотетическое возвращение? Давайте про нас. Эту тему не надо, не хочу быть попугаем. Мы вернемся на международные старты только тогда, когда будем россиянами. Все, это точка. Любые другие варианты неприемлемы», — сказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе заявила, что не видит возможности для выступления российским спортсменам в нейтральном статусе.