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Сегодня, 10:55

Крамер объяснил, почему Устюгов пропустит первый этап Кубка России по лыжам

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Сергей Устюгов.
Фото AFP

Тренер российского лыжника Сергея Устюгова Маркус Крамер в комментарии «СЭ» объяснил, почему спортсмен пропустит первый этап Кубка России по лыжам.

«Сейчас Сергей находится на сборах в Ханты-Мансийске и готовится к старту сезона. Чуть позже он начнет с малого, потому что он пропустил слишком много тренировок в последние недели, и теперь ему нужно сначала больше тренироваться, чтобы набрать форму и быть готовым к сезону. Его первый старт состоится в Сыктывкаре 26-27 ноября», — сказал Крамер «СЭ».

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам-2022/23 пройдет в поселке Вершина Теи в республике Хакасия с 19 по 20 ноября.

Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
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