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Сегодня, 13:05

Большунов пропустит спринтерскую гонку на соревнованиях в Ханты-Мансийске

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что трехкратный чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит спринтерскую гонку на соревновании «Югория. Первый снег» из-за растяжения голеностопа.

«Александр во время пробежки поскользнулся и получил растяжение голеностопа. Мы приняли решение, что завтра он стартовать не будет. Что касается вторничной гонки, то по участию в этом старте мы примем решение позже», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Спринтерская гонка пройдет 7 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/16255925
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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