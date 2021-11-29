Клебо объяснил снятие норвежцев с гонки преследования на Кубке мира в Руке

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо Instagram высказался по поводу снятия команды с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) из-за мороза.

«Я хотел участвовать в соревнованиях, но сезон только начался, и в такой холод, я думаю, разумно перестраховаться. Я пытался как-то разогреться, но было слишком холодно для соревнований. К счастью, сезон уже начался, и в следующие выходные уже откроется новая возможность», — написал Клебо.