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Клебо объяснил снятие норвежцев с гонки преследования на Кубке мира в Руке

06:46
Йоханнес Клебо. Фото Reuters
Йоханнес Клебо. Фото Reuters
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо Instagram высказался по поводу снятия команды с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) из-за мороза.

«Я хотел участвовать в соревнованиях, но сезон только начался, и в такой холод, я думаю, разумно перестраховаться. Я пытался как-то разогреться, но было слишком холодно для соревнований. К счастью, сезон уже начался, и в следующие выходные уже откроется новая возможность», — написал Клебо.

Победителем гонки преследования стал россиянин Александр Большунов. Весь пьедестал заняли российские лыжники: на втором месте Сергей Устюгов, третьим стал Артем Мальцев. Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в гонке из-за морозов. На момент начала гонки температура была ниже 22 градусов по Цельсию.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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