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Йоханнес Клебо: «Пусть русские считают нас неженками»

20:30
Йоханнес Клебо. Фото Instagram
Йоханнес Клебо. Фото Instagram
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал снятие с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) из-за мороза.

«Русские могут посчитать нас неженками? Пусть так, — цитирует Клебо Dagbladet. — Там, как я видел, был чемпионат России. Мы принимаем решение на основе того, что будет в феврале».

Победителем гонки преследования стал россиянин Александр Большунов. Весь пьедестал заняли российские лыжники: на втором месте Сергей Устюгов, третьим стал Артем Мальцев. Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в гонке из-за морозов. На момент начала гонки температура была ниже 22 градусов по Цельсию.

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Евгений Петров все материалы автора
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