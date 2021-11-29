Устюгов рассказал о скором рождении в его семье второго ребенка
07:25
Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что его жена Елена ждет второго ребенка. Об этом спортсмен сообщил норвежским журналистам после гонки на Кубке мира в Руке.
«Вообще, это был секрет, но да. Я знаю, кто это рассказал», — цитирует Устюгова TV2.
Сообщалось, что первой об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. В семье Устюговых уже есть дочка Кира. В январе ей исполнится два года.
Россиянин занял в гонке преследования второе место, уступив Александру Большунову.
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