Устюгов рассказал о скором рождении в его семье второго ребенка

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что его жена Елена ждет второго ребенка. Об этом спортсмен сообщил норвежским журналистам после гонки на Кубке мира в Руке.

«Вообще, это был секрет, но да. Я знаю, кто это рассказал», — цитирует Устюгова TV2.

Сообщалось, что первой об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. В семье Устюговых уже есть дочка Кира. В январе ей исполнится два года.

Россиянин занял в гонке преследования второе место, уступив Александру Большунову.