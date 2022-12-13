Губерниев о лыжниках в мешках на награждении: «Лучше бы они развернули плакаты с надписью: «Где трансляции?»

Известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на появление лыжников Александра Большунова, Ильи Семикова и Дениса Спицова в мешках на церемонии награждения по итогам гонки преследования на 15 км на этапе Кубка России в Чусовом.

На прошлой неделе Сергей Устюгов после победы в спринте назвал спортсменов из сборной России «мешками». Позднее Большунов ответил, что «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом.

«Это смешно, если бы не было так грустно. Поскольку спортивные результаты никого не интересуют, о них никто не знает и не видит. Только в интернете есть возможность изучить финишные протоколы. Характер борьбы непонятен. Лыжи не показывают и показывать не будут. Поэтому, к сожалению, ребятам приходится привлекать к себе внимание этими способами. Мне кажется, что лучше бы Большунов и компания развернули большие плакаты, где было бы написано: «Федерация лыжных гонок России, где трансляции? Хватит относиться по-хамски к нам, суперзвезда мирового спорта». Тогда в этом был бы какой-то толк.

Поскольку господин Макаренко уже сказал, что все идет по плану и все хорошо, мы видим, что циничное издевательство над болельщиками продолжается. А бедные спортсмены вынуждены хоть как-то к себе интерес привлекать. Что они завтра, голыми выйдут? Что еще будут делать, чтобы продолжали все это обсуждать? Вы меня спрашиваете сейчас не о борьбе на дистанции, а про мешки. Это, на самом деле, чудовищно, потому что там выступает лучшая в мире команда, которую никто не видит. Бедные лыжники, меняйте срочно мешки на плакаты протеста против отсутствия спортсменов на телеэкранах и даже в интернете!» — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Губерниев жестко отреагировал на слова генерального директора компании «Телеспорт» Петра Макаренко о ситуации с трансляциями соревнований по лыжным гонкам в рамках Кубка России.