Большунов, Семиков и Спицов вышли на награждение на этапе Кубка России в мешках

Лыжники Александр Большунов, Илья Семиков и Денис Спицов вышли на награждение на этапе Кубка России в мешках.

В субботу Сергей Устюгов после победы в спринте назвал сборников мешками. Позже Большунов ответил, что «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом.

Большунов выиграл гонку преследования на 15 км классикой на этапе Кубка России в Чусовом, финишировав за 39 минут 21,9 секунды. Вторым пришел Семиков. Третье место у Спицова.

Сергей Устюгов занял шестое место по итогам гонки.