Губерниев жестко ответил Петру Макаренко из-за отсутствия трансляций лыжных гонок

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» жестко отреагировал на слова генерального директора компании «Телеспорт» Петра Макаренко, который ранее рассказал о показе Кубка России по лыжам.

«Петр Макаренко и Елена Вяльбе — это гении. Макаренко нужно вручить орден Святого Страуса, который по традиции прячет голову в песок. Получается, что мы купили продукт, который нельзя показывать, потому что лыжи проходят в труднодоступных местах, а это орден Святой Труднодоступной Земли русской, который мы вручим Елене Вяльбе. Мы купили продукт, который нельзя показывать, дальше купим еду, которую нельзя есть, а потом купим машину, на которой нельзя ездить. Орден Петру Макаренко и Елене Вяльбе буду вручать лично. Буду перед ними снимать шляпу и восхищаться их талантом и жизнелюбием», — сказал Губерниев «СЭ».

В Кубке России по лыжам прошло три этапа, последний закончился перепалкой Сергея Устюгова и Александра Большунова.