Тренер Сорин поделился мнением о результатах Степановой на Кубке России

Тренер олимпийской чемпионки Вероники Степановой Егор Сорин поделился мнением о выступлении спортсменки на Кубке России.

13 декабря 21-летняя лыжница выиграла 10-километровую гонку преследования классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край).

«Были предпосылки к тому, что Вероника может много выиграть. Но всегда есть куда прибавлять, она еще совсем молодая, ей 21 год. Мы все готовимся в первую очередь к уровню Кубка мира, понятно, что он гораздо выше уровня Кубка России, поэтому приятно, что Вероника может столько выигрывать. Думаю, она бежит, понимая, что ей нужно показывать как можно более быстрые скорости, чтобы соответствовать уровню Кубка мира», — приводит слова Сорина ТАСС.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23.