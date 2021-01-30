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Британский лыжник сломал бедренную кость после падения на этапе КМ в Швеции

18:25

Британский лыжник Эндрю Янг получил серьезную травму во время масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне, сообщает Expressen.

28-летний спортсмен упал и влетел в рекламный щит, ограждающий трассу.

Янг не смог не только продолжить гонку, но и покинуть трассу на ногах. Лыжника отправили на скорой помощи в ближайший госпиталь, где у него был диагностирован перелом бедренной кости.

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