Британский лыжник сломал бедренную кость после падения на этапе КМ в Швеции

Британский лыжник Эндрю Янг получил серьезную травму во время масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне, сообщает Expressen.

28-летний спортсмен упал и влетел в рекламный щит, ограждающий трассу.

Янг не смог не только продолжить гонку, но и покинуть трассу на ногах. Лыжника отправили на скорой помощи в ближайший госпиталь, где у него был диагностирован перелом бедренной кости.